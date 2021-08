87-Jährige musste nach Sturz in Teich in Obertilliach reanimiert werden

Obertilliach – Nach einem Sturz in einen Teich musste am Dienstagnachmittag in Obertilliach eine 87-Jährige reanimiert werden. Die Frau war von ihrem Sohn in dem etwa 50 Zentimeter tiefen Wasser bewusstlos liegend aufgefunden worden. Zuvor hatte sie einen Steg betreten, an dem Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden. Zu diesem Zwecke war der Steg von seiner ursprünglichen Position etwas zur Seite gehoben worden.