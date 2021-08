Volksschauspiele Telfs: Den Mutigen gehört Kreislers Welt

Herzhafter Spaß und bitterböse Musik. Alles im Auge und auch im Griff haben Anne Simmering, Frajo Köhle und Harald Schröpfer (v. l.) bei der Premiere am Montag.

Telfs – Georg Kreislers sarkastische Aufmüpf-Chansons, so dunkelschwarz, wie das nur Wiener können, sind zeitlose Unterhaltungskunst. Eigentlich gehört diese museal geschützt. Ätzender Wortwitz trifft auf wendiges Wortspiel, schelmisches Augenzwinkern auf verbale Handkantenschläge. Zu scheinbar harmlosen Klängen, gerne im Dreivierteltakt, werden Tauben im Park vergiftet, Theaterkritiker als amouröse Nullen geoutet oder der Auszug von Frau Gemahlin mit euphorischer – letztlich voreiliger – Vorfreude besungen.

Kurzum: Kreislers Lieder sind brandgefährlich für all jene, die sich öffentlich in deren Interpretation versuchen. Da braucht es schon eine ausgewiesen patente Partie wie vor einiger Zeit bei Kreislers „Lola Blau“ im Tiroler Landestheater (mit Laura Schneiderhan in der Titelrolle).