Verschwundener Meilenstein auf B171 ist wieder aufgetaucht

Zirl – Der auf mysteriöse Art und Weise verschwundene Meilenstein an der Straße von Innsbruck nach Zirl (B171) wurde gefunden. Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser hatte vergangene Woche Alarm geschlagen, dass der denkmalgeschützte Stein nicht mehr an seinem Platz stehe. Sie hat bei der Polizei eine Diebstahlsanzeige gegen Unbekannt erstattet. Nun hat sich die Straßenmeisterei Zirl gemeldet: Der Stein ist dort gelagert. „Er wurde vor mehreren Jahren im Zuge von Straßenarbeiten in der Meil von der Straßenmeisterei entfernt. Eine Meldung an das Denkmalamt und an das Gemeindeamt erfolgte damals nicht“, erklärt Zangerl-Walser. Unter Anleitung des Denkmalamtes werde der Meilenstein wieder aufgestellt, erklärt die Vizebürgermeisterin.