Tiroler Einsatzkräfte im Dauereinsatz: „Die Kleinen nicht ausbluten lassen“

Innsbruck – Kurz nach 20 Uhr heulen am Montag im Umland von Stummerberg die Sirenen. In Gatterberg, einem Ortsteil der Zillertaler Gemeinde, hat ein Blitz in eine Hochspannungsleitung eingeschlagen. Bei zwei unbewohnten Wochenendhäuschen, die direkt darunter standen, brach ein Brand aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stumm, Kaltenbach, Ried im Zillertal und Fügen rückten an und konnten die Flammen eindämmen. Keine Menschen wurden verletzt, jedoch an mehreren umliegenden Gebäuden Verteilerkästen beschädigt. In dem Gebiet fiel der Strom aus. Das war einer von landesweit 273 Einsätzen, welche 97 ausgerückte Feuerwehren an diesem Tag abzuarbeiten hatten.