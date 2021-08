Tiroler vor seinen achten Paralympics: „Keine Fans? Wir sind das gewöhnt“

Innsbruck – 1992 schon, bei seinen ersten Paralympics in Barcelona, stellte man ihm die Frage erstmals, bis heute hat Martin Legner aber keine Antwort darauf: „Ich spiele Tennis, solange es mir Spaß macht, solange es mir taugt. Vielleicht ist morgen schon Schluss, vielleicht auch nicht.“ Selbst der Umstand, dass er im Dezember 60 Jahre alt wird, ändert daran nichts: „Ich lebe in den Tag hinein, was kommt, das kommt. Oft ist schneller Schluss, als man selbst glaubt.“

Von Medaillen will er heute nicht sprechen. 2000 war er im Single als Vierter nur knapp daran vorbeigeschrammt. „Über die Jahre hinweg hat sich einiges verändert“, sagt Legner, „unser Sport ist sehr viel athletischer geworden.“ Selbst wenn er sich noch täglich am Treppengeländer in seinem Milser Haus hochhangelt, anstatt den Lift zu benutzen, setzt er inzwischen auf Routine und hofft auf eine gute Auslosung: „Ich gebe immer mein Bestes und versuche zu gewinnen, aber wenn man nicht zu den 16 Gesetzten zählt, braucht es auch ein bisschen Glück.“ Im Doppel sei jedenfalls mehr drin, da falle es auch leichter, den Platz abzudecken.

Legner gibt sich jedenfalls gelassen, auch die Corona-Auflagen oder dass nun in Tokio keine Zuschauer zugelassen sein werden, bringt ihn nicht aus der Ruhe. „Keine Fans? Wir sind das ohnehin gewöhnt. Es ist zwar schon so, dass wir alle vier Jahre wieder etwas in den Blickpunkt rücken, aber ansonsten hält sich der Andrang zu unseren Spielen ja in Grenzen“, sagt er und lächelt. Dabei sind es ausgerechnet die Zuschauer, die für ihn die Spiele in Rio und London so besonders machten: „Das Interesse war enorm, das war schon sehr schön.“ Von der Stimmung erinnert er sich aber auch gerne an Sydney, die vielen Freiwilligen seien dort besonders freundlich gewesen.