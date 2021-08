ÖVP schwört Gemeinden in Tirol auf Wahl ein

Telfs – Bundesweit Spitze. Innsbruck-Land ist, was die Einwohnerzahl betrifft, als Bezirk österreichweit ganz vorne. Mit einer Identität tut man sich in der Region dagegen immer schon schwerer. Da verbindet oft nur das IL-Kennzeichen den Bezirk. Im kommenden Jahr sind Gemeinderatswahlen. Und für die ÖVP gilt es, allein in Innsbruck-Land 57 von 65 Bürgermeistersesseln zu verteidigen.