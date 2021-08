Angriff auf Mutterkuh-Herde im Pitztal: Wolf oder Bär unter Verdacht

Mehrere Tiere wurden bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag verletzt. © Facebook/Patrick Wechselberger

Jerzens – In der Nacht auf Dienstag war im Riegetal im Pitztal möglicherweise ein Bär unterwegs, der eine Mutterkuh-Herde mit 17 Tieren attackierte. Diese Vermutung sowie Bilder der verletzten Tiere hat der Wirt der Tanzalm Jerzens auf Facebook geteilt.

Schwer verletzt wurden durch den Angriff eine Mutterkuh und ein einjähriger Ochse. Letzterer stürzte womöglich ab – er musste an Ort und Stelle mit einem Gnadenschuss erlöst und ins Tal geflogen werden.

Auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung hieß es vom Land, die Aufnahmen seien wohl authentisch. Der örtlich zuständige Amtstierarzt war am Mittwoch vor Ort, um die Tiere zu begutachten. Wie das Land daraufhin am Nachmittag in einer Aussendung mitteilte, deutet das Rissbild auf einen großen Beutegreifer – also Wolf oder Bär – hin. Näheres soll nun eine genetische Untersuchung ergeben.

Die Rinder der betroffenen Alm sowie Zuchtpferde der angrenzenden Alm sollen aufgrund des Vorfalls jedenfalls noch im Laufe des Mittwochs ins Tal getrieben werden.

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Verdacht auf großen Beutegreifer auch in Hochoetz

Ebenfalls am Mittwoch begutachtete ein Tierarzt drei tote Schafe, die man auf einer Alm in Hochoetz im Bezirk Imst gefunden hatte. Auch hier besteht der Verdacht auf einen großen Beutegreifer. Proben zur genetischen Untersuchung wurden nach Wien geschickt.

Schon am 24. Juli waren vier tote Schafe in der Gemeinde Jerzens gefunden worden. Die genetischen Untersuchungen erbrachten bislang jedoch keinen Nachweis eines großen Beutegreifers. In St. Leonhard im Pitztal wurde bei einem Riss vom 6. Juli die DNA eines Bären nachgewiesen.