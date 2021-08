Suche nach vermisster Person in der Höllentalklamm wird fortgesetzt

Am Dienstag war auch die Wasserwacht in der Höllentalklamm im Einsatz.

Grainau – Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm wollen die Einsatzkräfte am Mittwoch die Suche nach einer vermissten Person fortsetzen. Der Einsatz werde allerdings in deutlich kleinerem Umfang ablaufen als die beiden Tage davor, sagte eine Polizeisprecherin.