Pensionen: Senioren fordern Plus für alle und mehr für Kleine

Wien – Mit der Inflation für den Juli (2,9 Prozent) steht nun auch der Wert für die gesetzliche Pensionsanpassung 2022 fest: plus 1,8 Prozent. So hoch war die durchschnittliche Preissteigerung in den Monaten von August 2020 bis Juli 2021. Wie in den vergangenen Jahren dürfte die tatsächliche Erhöhung aber von diesem Wert abweichen. Der Seniorenrat fordert, dass niemand weniger als die 1,8 Prozent bekommen soll. Für niedrige Pensionen fordern die Interessenvertreter einen „sozialen Ausgleich“, ein höheres Plus also.