Nehammer bekräftigt: „Halten an Abschiebungen nach Afghanistan fest"

Wien – „Österreich schiebt weiter Afghanen nach europarechtlichen Möglichkeiten ab." Das hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in Wien im Vorfeld des Online-Sondertreffens mit seinen EU-Amtskollegen bekräftigt. Dabei werde er Abschiebezentren in den Nachbarländern Afghanistans vorschlagen. Die EU müsse den Zielländern „Rahmenbedingungen" geben und „Verhandlungen auf Augenhöhe" führen. Es sei wichtig, dass „Rechtstaatlichkeit glaubwürdig ist", so der Innenminister weiter.