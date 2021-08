Versicherung: Unwetterschäden heuer im ersten Halbjahr deutlich höher

Naturkatastrophen sind grundsätzlich nicht versicherbar. Für eine flächendeckende Absicherung von Unwetterschäden müssten Rahmenbedingungen von der Politik gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft geschaffen werden, so Stadler. Die Versicherungswirtschaft habe bereits vor Jahren Vorschläge für eine Pflichtversicherung gemacht, etwa durch ein Andocken an die Feuerversicherung. Für die Kunden müsse es eine Naturkatastrophendeckung sein, die finanzierbar und auf leistbarem Niveau sei, betonte Stadler. Wichtig sei es auch, Vorsorge und Präventionsmaßnahmen zu treffen.

Das Interesse an privaten Krankenversicherungen sei in der Pandemie gestiegen. Auch bei den Abschlüssen zeige sich ein leichter Trend nach oben. Die Leistungen der privaten Krankenversicherung seien in der ersten Pandemiephase rückläufig gewesen, beispielsweise wurden Operationen verschoben. Nun gebe es einen Aufholprozess und eine Rückkehr zur Normalität. Die VIG hat in der Krankenversicherung im ersten Halbjahr die Prämieneinnahmen um 3,3 Prozent auf 368 Mio. Euro gesteigert.