Fähre enthauptete Mann auf Schlauchboot vor der Küste Ibizas

Ibiza – Schrecklicher Unfall vor der Küste von Ibiza: Ein Mann ist ums Leben gekommen, als eine Fähre nachts bei der Einfahrt in den Hafen der spanischen Mittelmeer-Insel sein Schlauchboot überfuhr. Der 46 Jahre alte Spanier sei dabei enthauptet worden, teilte der spanische Seerettungsdienst am Mittwoch mit. Der Unfall habe sich am Dienstag gegen 23.30 Uhr ereignet.