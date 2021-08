Zehn Meter abgestürzt: 19-Jähriger bei Kletterunfall am Glockner verletzt

Kals am Großglockner – Bei einem Kletterunfall im unteren Bereich des Stüdlgrates am Großglockner wurde am Mittwoch ein 19-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Der junge Deutsche stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe und blieb am Gletscher liegen, nachdem sich beim Abseilen ein Felskopf gelöst hatte.