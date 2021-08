Motorradfahrer und Radlerin bei Kollision in Musau verletzt

Musau – Mit seinem Leichtmotorrad war ein 17-Jähriger am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der L69 in Musau in Richtung Deutschland unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle fuhr plötzlich eine 70-jährige Radfahrerin auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten unbestimmten Grades verletzt wurden. Der 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber RK2 ins Klinikum nach Kempten geflogen, die 70-Jährige wurde ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)