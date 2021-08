Polizei schnitt legal angebaute Hanfpflanzen in Wien ab: Klage

Wien – Die Zerstörung einer legalen Hanfplantage in Wien-Liesing durch die Wiener Polizei im Juli 2020 hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Laut einem Bericht des Kurier (Donnerstagsausgabe) will der Betreiber den Schaden, den er mit mehr als 200.000 Euro beziffert, zurückhaben. Die Polizei war im Vorjahr in seine Halle gekommen und hatte knapp 1800 Pflanzen abgeschnitten, die der Mann für die Produktion von in der Kosmetik eingesetztem Öl gepflanzt hatte.