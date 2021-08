„Caldor“-Feuer in Nordkalifornien bedroht viele Ortschaften

San Francisco – Ein schnell um sich greifender Waldbrand in Nordkalifornien bedroht Ortschaften und hat Tausende Anrainer in die Flucht getrieben. Das sogenannte Caldor-Feuer sei innerhalb von 24 Stunden fast ums Zehnfache angewachsen und habe nun eine Fläche von über 217 Quadratkilometern Land erfasst, teilte die Feuerwehr am Mittwochvormittag (Ortszeit) mit.