Renaturierungsprojekt „Der.Inn“ wird bis 2026 verlängert

Innsbruck – Verlängert und damit verbreitert. „Der.Inn“ ist ein Projekt zur Revitalisierung entlang des Inns und seiner Seitenarme – dieses wird jetzt bis 2026 verlängert und damit mehr Raum für Fluss, Flora und Fauna geschaffen. 18 Maßnahmen an Zuflüssen wie dem Gießenbach in Hatting, Seitenarmen wie bei Telfs West oder auch Augewässern und Tümpeln entlang des Inns wurden seit 2008 umgesetzt. Nun sollen weitere folgen. Neben konkreten Revitalisierungsprojekten wie in Zams oder der Fortführung am Schlitterer Gießen soll die Durchgängigkeit ausgewählter großer Seitenzubringer möglichst wiederhergestellt werden, um dadurch die vielfältigen, naturnahen und gewässertypischen Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu entwickeln.