Drei Autos kollidierten im Lermooser Tunnel: Zwei Lenker verletzt

Lermoos – Knapp eineinhalb Stunden war am Mittwoch der Lermooser Tunnel nach einem Unfall komplett gesperrt. Gegen 17.50 Uhr fuhren ein 47-Jähriger und ein 72-Jähriger in ihren Autos auf der Fernpassstraße (B179) von Reutte in Richtung Fernpass. Ihnen kam eine 26-Jährige in ihrem Wagen entgegen. Warum die drei Fahrzeuge im Lermooser Tunnel dann kollidierten, ist laut Polizei noch nicht geklärt.