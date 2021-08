Tausende Wanderer dabei: Zwei Täler, zwei Routen und eine Leidenschaft

Am Wochenende locken zwei große Wanderveranstaltungen ins Ötztal und Zillertal. In Ginzling gehen insgesamt 1000 Wanderer und Bergläufer beim 53. Steinbockmarsch an den Start.

Der „4-Seen-Marsch“ lockt am Sonntag ins Ötztal. In Längenfeld können die Teilnehmenden von Lehn aus die hochalpine Route in Angriff nehmen. „Wir sprechen mit der Veranstaltung sowohl die Wander- als auch die Trailrunningszene an“, bestätigt Leo Holzknecht von Ötztal Tourismus. Ein flexibler Beginn zwischen 6 und 7 Uhr führt über 16,7 Kilometer in die Bergseenwelt. Verteilt auf 1500 Höhenmeter ist dafür eine Gehzeit von sechs bis acht Stunden einzuplanen. „Die Trailrunner schaffen es in etwas über zwei Stunden“, weiß Holzknecht. Die Strecke gilt als anspruchsvoll, aber technisch leicht, und als eine der schönsten im Ötztal. Mit entsprechender Vorbereitung sowie gutem Schuhwerk ist sie für alle zu bewältigen.

Vier Bergseen geben der Veranstaltung ihren Namen. Zuerst geht es über die Stabele Alm und die Leckalm zum Plattach See. Als nächstes über die Felder Scharte, den mit 2680 Metern höchsten Punkt, zum blau-grün funkelnden Weißen See. Weiter vorbei am smaragdgrünen Spitzigsee gelangen die Teilnehmer schließlich an den Hauersee. Die Runde führt die Wanderfreunde dann über die Innerbergalm zurück an den Ausgangspunkt in Lehn. Betreut durch die Bergrettung Längenfeld, vorbei an Labestationen mit Vitaminriegeln sowie Getränken, erhalten alle, die bis 17 Uhr das Ziel erreichen, die begehrte 4-Seen-Marsch-Medaille. (emf, top)