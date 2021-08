„Speis von morgen“: Neuer Markt in Innsbruck soll allen etwas bringen

Innsbruck – Die ehemalige Apotheke beim Metropol-Kino in der Innstraße 5 soll sich wieder mit Leben füllen. Unter dem Namen „Speis von morgen“ wollen neun engagierte Innsbruckerinnen und Innsbrucker in St. Nikolaus/Maria Hilf in der Innstraße Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs anbieten. Noch heuer soll die „Speis“ in Betrieb gehen.