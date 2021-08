Kein Raub, nur Hausfriedensbruch: Milde Urteile für Jugendliche am Landesgericht

Innsbruck – Die Ausgangssituation, die am Mittwoch zu einem Strafverfahren am Innsbrucker Landesgericht führte, erinnert an einen schlechten Witz. So soll ein 17-Jähriger einem Drogenabhängigen im März Kopfschmerztabletten als Ecstasy verkauft haben. Doch der scheinbar Betrogene erwies sich laut Anklage ebenfalls als Betrüger, der den Jugendlichen mit Falschgeld (80 Euro) bezahlte. So falsch, dass nur eine Seite der Scheine bedruckt war, das Wort „Fake“ stand auf der Rückseite.