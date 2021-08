Sportarzt Lotz verstorben: „Zum Andi konntest du mit jedem Problem kommen“

Innsbruck – „Drei Sätze reichen nicht, um ihn zu beschreiben“, meinte Benni Raich, als er vom Tod seines Vertrauensarztes Andreas Lotz erfuhr. Der Sportmediziner, verheiratet und zweifacher Familienvater, verstarb am Mittwoch 67-jährig im Krankenhaus Eisenstadt.

Viele Olympiasieger und Weltmeister gingen in der Innsbrucker Körnerstraße 9 ein – und zumeist mit weit besserem Gefühl als zuvor wieder hinaus. Die Praxis vom „Andi“ und das angrenzende Studio von seinem kongenialen Fitnesstrainer Gerhard „Getty“ Außerlechner war mehr als nur eine Anlaufstelle für körperliche Beschwerden. „Andi war für mich in vielen Bereichen ein Vorbild, zu ihm konntest du mit jedem Problem kommen“, meinte Benni Raich rückblickend. „Auch wenn so manche Situation ausweglos erschien, er suchte immer eine Lösung.“