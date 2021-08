Auf Rapid, Sturm und den LASK wartet die letzte Hürde

NS Mura – Sturm Graz (20 Uhr, live Puls 24): Mit viel Rückenwind aus der Bundesliga startet Sturm Graz in die Europacup-Saison. Die Steirer gastieren in Murska Sobota beim slowenischen Meister NS Mura. Eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Graz ist das Ziel, denn „wir wollen unbedingt in die Europa League“, sagte Trainer Ilzer. Das Duell mit dem slowenischen Meister ist auch eines unter Nachbarn, schließlich dauert die 110 Kilometer lange Auswärtsfahrt angenehme 75 Minuten.