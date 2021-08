Urlaubsorte in Mexiko wappnen sich gegen Hurrikan "Grace"

Cancun – Wegen des herannahenden Hurrikans "Grace" sind im mexikanischen Touristenort Tulum die Hotels evakuiert worden. Die Gäste seien in Notunterkünften untergebracht worden, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Quintana Roo an Mexikos Karibikküste, Carlos Joaquin, am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter. Es würden bis zu vier Meter hohe Wellen erwartet.