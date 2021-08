Trio in Innsbruck überfallen: Vier Verdächtige ausgeforscht

Innsbruck – Nach knapp drei Monaten wurde nun ein Überfall auf drei junge Italiener in Innsbruck geklärt. Ende Mai waren die 16, 18 und 19 Jahre alten Südtiroler in einem Lokal auf vier Männer getroffen. Gemeinsam waren die sieben dann in eine Tiefgarage gegangen. Was dann folgte, hatten die vier Täter offenbar zuvor geplant.