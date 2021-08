Cannabisplantage in Gries am Brenner entdeckt: 64-Jähriger geständig

Gries am Brenner – Am Dienstag traf bei der Polizeistelle Steinach Wipptal ein Tipp über eine Cannabisplantage ein. Der Anruger gab an, diese im Außenbereich eines Wohnhauses in Gries am Brenner gesehen zu haben. Bei der darauffolgenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten über einen Kilogramm Cannabiskraut und 45 Cannabispflanzen in Blüte sicher.