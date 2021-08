Mayrhofen – Ein 16-Jähriger ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Mayrhofen mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped verunfallt. Laut Polizei kam der Jugendliche gegen 4.30 Uhr aus ungeklärter Ursache auf einer Gemeindestraße zu Sturz. Der 16-Jährige wurde mit einer schweren Oberschenkelverletzung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht und von dort in die Innsbrucker Klinik überstellt. (TT.com)