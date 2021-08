Schwer verunglückt: Wanderer im Karwendelgebirge von Stein getroffen

Axams – Am Mittwochnachmittag wanderte ein 66-jähriger Österreicher alleine am Schmidhubersteig im Karwendelgebirge. Laut ersten Ermittlungen dürfte der Wanderer von einem herabfallenden Stein am Kopf getroffen worden sein. Daraufhin stürzte er 25 Meter über eine Schotterreise ab. Der Österreicher zog sich ein schweres Schädelhirntrauma zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Wanderer mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. (TT.com)