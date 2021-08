Achtjähriger in Bayern missbraucht: Mann festgenommen

Schweinfurt – Ein Mann soll einen Achtjährigen in Unterfranken sexuell missbraucht haben, er wurde mittlerweile festgenommen. Der 23-Jährige habe den Buben am Montag auf einem Spielplatz in Schweinfurt angesprochen und in einen nahe gelegenen Wohnhauskeller mitgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort soll er sich an ihm vergangen haben.