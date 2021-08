Gemeinde Lans weiß nichts von Downhill-Trail-Projekt

Lans, Innsbruck – Sehr verwundert zeigt sich der Lanser Bürgermeister Benedikt Erhard über die Aussagen von Innsbrucks Vizebürgermeister Hannes Anzengruber. Wie berichtet, soll ein legaler Downhill-Trail am Paschberg „nur noch an der Gemeinde Lans scheitern“. Das behauptet zumindest Anzengruber, dem zufolge die Stadt Innsbruck auf ihrem Gemeindegebiet am Paschberg die Planungen und Verhandlungen mit den Grundbesitzern abgeschlossen habe. „Wir warten nur noch auf die Anschlusspunkte in Lans“, erklärte Anzengruber.