Bettenobergrenze: Pink-blauer Tadel, Grüne für Rechts-Kniff

Innsbruck – 330.000 Gästebetten. Das sollte das tirolweite Limit im restrukturierten Tourismus sein. Mit dieser Ankündigung ging LH Günther Platter (VP) anlässlich der Vorstellung der neuen Tourismusstrategie „Tiroler Weg“ im Juni an die Öffentlichkeit. Wie berichtet, lässt sich diese maximale Bettenobergrenze jedoch rechtlich nicht per Gesetz regeln. Das musste Platter nun in einer Anfragebeantwortung an die Liste Fritz eingestehen.