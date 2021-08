Bewohner löschten Zimmerbrand in Buch mit Gartenschlauch

Buch – Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr wurden Bewohner eines Hauses in Buch – sie saßen mit ihrem Besuch auf der Terrasse – auf Brandgeruch aufmerksam. Auf der Suche nach der Ursache stellten sie fest, dass das Bett im Zimmer einer 86-Jährigen in Flammen stand. Die Bewohner reagierten schnell und löschten den Brand mit dem Gartenschlauch. Auch die Freiwillige Feuerwehr Buch rückte aus, musste aber nicht mehr zum Löscheinsatz antreten. Die Einsatzkräfte suchten den Brandort jedoch auf weitere Glutnester ab und belüfteten das Gebäude.