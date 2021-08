Start-up Hello Bello weiter im Geldregen

Auch finanziell läuft es beim Tierfutter-Start-up. HelloBello konnte, so Gründer Wolfgang Maurer, erfolgreich eine „Seed Round“, also eine Investitionsrunde, abschließen. Schon Strabag-Boss Hans-Peter Haselsteiner hatte bei der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ Geld in das Start-up gesteckt. Kurz nach der Ausstrahlung kamen noch weitere Investoren auf das junge Unternehmen zu. Gewonnen werden konnte ein britischer VC-Fonds und die Investment Gesellschaft HardlyMountain Capital rund um den erfolgreichen Unternehmer Johannes Braith.

„Mit den drei Investoren haben wir einen für uns perfekten Mix an Kapitalgebern mit viel Wissen gefunden. Es ist toll, Johannes Braith mit im Investoren-Panel zu haben“, sagt Maurer. Braith hat mit dem Selfstorage-unternehmen „Storebox“ bereits ein erfolgreiches Start-up gegründet. Der britische VC-Fonds steuere viel Wissen bei, so Maurer, da „gerade in den UK und US Frischfutter für Hunde in Form eines Abos eines der am stärksten wachsenden Tierfuttersegmente ist“. Gegründet wurde das Start-up „HelloBello“ vom Kitzbüheler Patrick Etz und von Wolfgang Maurer im Herbst 2019. Das perfekt auf das Tier zugeschnittene Hundefutter aus regionalen Zutaten wird alle 14 bis 18 Tage via Post gekühlt zugestellt.