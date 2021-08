Tiroler Waldrappe: Eine Flugreise zurück in die Existenz

Radfeld – Ist es ein Vogel, oder ein Flugzeug? Superman war es zwar nicht, der gestern am Himmel über dem Brixental die Blicke auf sich zog, aber ein bisschen heldenhaft ist die Aktion schon. Schließlich geht es um die Wiederansiedelung einer in Europa vom Menschen ausgerotteten Tierart. 28 junge Waldrappe befinden sich gerade in Tirol auf dem Weg in die Toskana, dort sollen sie den Winter verbringen. Begleitet werden sie von vier Menschen in Ultraleicht-Fluggeräten. Anders als ihre 180 Artgenossen, die europaweit bereits in freier Wildbahn leben, sind die im Kärntner Rosegg gezüchteten Ibisee noch auf menschliche Wegweisung angewiesen.