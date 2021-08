Iseltal-Radweg führt über Straßen

Lienz – Der Ausbau des Iseltal-Radweges von Lienz bis nach Matrei i. O. sei inzwischen wirklich dringend. „Dieser Wunsch wird bei unseren Gästebefragungen am häufigsten geäußert“, berichtet Oskar Januschke vom Stadtmarketing in Lienz. Auch Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes und verantwortlich im Verein Radwege Osttirol, drängt auf eine baldige Lösung. Denn während man am Drauradweg von Innichen nach Lienz täglich Tausende Radler auf Leihrädern zählt, muss der Iseltal-Radweg ein von Touristen beinahe unbeachtetes Dasein fristen. Januschke spricht zwar auch beim Drauradweg von einem Rückgang von 15 bis 20 Prozent bei den italienischen Radlern. Vermutlich sind Unsicherheiten bei den Covid-Einreisebestimmungen heuer der Grund dafür, dass ein Teil der Gäste auf italienischem Staatsgebiet bleibt. Doch ins Iseltal gelangen auswärtige Radfahrer bisher kaum.