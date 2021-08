Therapieeinrichtung forKIDS bleibt weiter erhalten

Kitzbühel – Das Aufatmen war groß in Kitzbühel, als sich kürzlich Land Tirol und Diakoniewerk auf eine Lösung für die Kindertherapiezentren geeinigt haben. Damit ist die Schließung des forKIDS in Kitzbühel mit Ende des Jahres abgewendet und betroffene Kinder, Jugendliche und Familien können weiter in der Region das Angebot in Anspruch nehmen.