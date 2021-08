„Onkel“ Ronivaldo will mit Wacker seine Lustenauer Neffen ärgern

Auch in Innsbruck nimmt der Torjäger eine Führungsrolle ein: „Wenn du der alte Mann in der Mannschaft bist, ist es wichtig, dass du viel sprichst.“ Was seinem Trainer Daniel Bierofka grinsend ein Kopfschütteln entlockte. „Der alte Mann bin ich, du bist topfit“, lacht der 42-Jährige, um dann wieder ernster zu betonen: „Ronni ist sehr wichtig für unser Spiel. Ich vertraue ihm zu 1000 Prozent – und das weiß er auch.“ Da tue auch die ein oder andere vergebene Torchance – wie zum Beispiel beim jüngsten 1:0 in Steyr – nichts zur Sache.