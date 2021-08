Endlich wieder auf die Matte: Ringer wollen „alles zerreißen“

„Bis vor wenigen Tagen hat es geheißen, dass keine Fans in der Halle erlaubt sind. Nun sind doch 50 Fans zugelassen“, erklärte Tirols Ringsport-Präsident Franz Pitschmann, der auch Obmann des AC Hötting ist. Höhepunkt in dieser Saison sind wieder die Innsbrucker Derbys zwischen Hötting und dem AC Vollkraft Innsbruck. Hötting hat am 11. September Heimvorteil, am 27. November steigen die Retourkämpfe im Vereinsheim Arzl. Beide Vereine haben sich mit dem einen oder anderen Leihringer verstärkt. Mit Dominik Gastl konnte Pitschmann einen talentierten Ringer aus Inzing holen. Für die Innsbrucker Mannschaften geht es wohl im unteren Play-off um die Plätze sechs bis zehn. Neu in der auf zehn Teilnehmer aufgestockten 1. Bundesliga sind die KG Vigaun (Sbg.) und die KG Wien.