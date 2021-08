3000 Starter: Alpine Trailrun Festival in Innsbruck boomt

Innsbruck – Alexander Pittl, so heißt es, habe schon als Kind im Sandkasten vom Trailrunning geträumt. Der Organisator des Innsbruck Alpine Trailrun Festival (IATF) hat damit frühzeitig einen Trend erkannt und ein in der Laufszene weit über die Landesgrenzen hinaus bekanntes Event geschaffen. „Wir sind mächtig stolz, dass wir nach wenigen Jahren bereits das größte Trailrun-Rennen Österreichs und das zweitgrößte Europas sind. Trailrunning boomt, es geht weg vom Marathon und hin zur Natur“, verriet Pittl die Erfolgsformel der sechsten Auflage (9. bis 12. September). Die Organisatoren setzen auf ein ausgeklügeltes Corona-Sicherheitskonzept. Auf den verschiedenen Distanzen von 7 bis 110 km werden insgesamt 3000 Starter aus 50 Nationen erwartet. „Es könnten bestimmt auch 5000 sein, wenn es Corona nicht geben würde“, meinte Karin Seiler, Direktorin von Innsbruck Tourismus. Die Teilnehmer würden mit der ganzen Familie anreisen und auch länger in der Stadt verweilen.