Zwei Millionen Nutzer betroffen: Onlyfans verbannt künftig pornografische Inhalte

(Symbolbild) © Unsplash/Deluvio

London – Das Online-Abo-Portal Onlyfans, bekannt für pornografische Inhalte, untersagt seinen Nutzern künftig, Fotos und Videos zu veröffentlichen, die „sexuell explizites Verhalten" zeigen. Das in London ansässige Unternehmen teilte in einer Erklärung mit, dass die Änderungen schon ab Oktober in Kraft treten werden.

Es gehe darum, die langfristige Zukunftsfähigkeit des Angebots zu sichern, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung am Donnerstagabend. Demnach entspricht Onlyfans damit dem Wunsch seiner Partner in der Abwicklung der Bezahlfunktion wie beispielsweise Banken.

Das Webportal erklärte allerdings, dass es den Nutzern, die ihre Inhalte gegen Bezahlung anbieten, weiterhin möglich ist, Nacktfotos zu veröffentlichen, wenn diese mit den Richtlinien von Onlyfans vereinbar wäre. Wie genau diese aussehen, scheint bisher noch offen zu sein.

Wiederholt illegale Inhalte hochgeladen

Onlyfans erlaubt seinen Teilnehmern Bilder und Videos hochzuladen, die nur von zahlenden Abonnenten angeschaut werden können. Das ist zum lukrativen Geschäftsmodell für viele Pornodarsteller geworden, die 80 Prozent der Einnahmen behalten können. Aber auch Musiker, andere Künstler oder Influencer haben inzwischen Onlyfans-Accounts, auf denen sie exklusive Inhalte für ihre Fans ohne sexuellen Hintergrund anbieten. Laut der Nachrichtenagentur PA hat Onlyfans 130 Millionen Abonnenten und rund zwei Millionen aktive Nutzer, die Inhalte bereitstellen.

Die BBC hatte in mehreren Recherchen zuvor jedoch auch Vorwürfe gegen Onlyfans erhoben: Demnach sollen auf der Plattform immer wieder illegale Inhalte hochgeladen worden sein. Die entsprechenden Accounts seien teilweise erst nach mehrfachen Ermahnungen geschlossen worden, so die britische Rundfunkanstalt. Unter anderem sollen auch immer wieder Minderjährige Fotos gegen Geld auf der Plattform angeboten haben. Onlyfans wehrte sich gegen die Vorwürfe und teilte mit, man toleriere keine Verstöße gegen die Richtlinien und Systeme, die Altersverifikation übertreffe alle globalen Standards.

Umsatz soll sich versechsfachen

Onlyfans ist laut einem Bericht der Nachrichtenseite Axios auf der Suche nach Investoren und peilt dabei eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar an. Die Investoren zeigten sich aufgrund der pornografischen Inhalte bisher aber kaum interessiert, häufig verbieten ihnen Klauseln, in bestimmten Branchen Geschäfte zu machen.

Dabei geht es dem Unternehmen laut einer internen Präsentation von Ende März, aus der Axios zitiert, prächtig. In der Pandemie stiegen die Nutzerzahlen stark an. Der gesamte Umsatz auf der Plattform soll von 2,2 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr (knapp 1,9 Milliarden Euro) in diesem Jahr auf 5,9 im laufenden und 12,5 Milliarden Dollar im kommenden Jahr steigen. Die Plattform behält ein Fünftel der Umsätze ein, entsprechend soll der Nettoumsatz des Unternehmens selbst sich von 375 Millionen im Jahr 2020 auf 2,5 Milliarden Dollar im Jahr 2022 mehr als versechsfachen.

Schon in der vergangenen Woche veröffentlichte Onlyfans eine App, auf der Creator Inhalte hochladen können, die ohne Nacktheit auskommen. Künftig dürfte die Plattform noch stärker auf Musik-, Fitness- oder Koch-Inhalte setzen.