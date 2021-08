Alm-Ausflug für Tirols Heeressportler

Danach ging es sogar noch in die Luft: Mountainbikerin Laura Stigger und Co. flogen mit dem Flycenter Wilder Kaiser mit dem Fallschirm sicher zurück ins Tal. „So ein schöner Tag ist für uns Sportler eine willkommene Abwechslung vom Trainings- und Wettkampfalltag, mir imponierte besonders die Möglichkeit, kurz die Kontrolle über den Gleitschirm zu übernehmen, sowie das herrliche Panorama am Kaisergebirge“, erzählte Zugsführer Jakob Schubert, der bei den Sommerspielen Bronze im Klettern gewann. Auch Jessica Pilz (Klettern), Luis Knabl (Triathlon) und die in Tirol trainierende Kunstturnerin Elisa Hämmerle genossen den Alm-Tag. (TT)