Gut zu wissen: Welche Hausmittel & Pflanzen wirksam vor Mückenstichen schützen

Innsbruck – So schön ein lauer Sommerabend draußen an der frischen Luft ist, so nervig ist das Gesurre um einen herum, wenn die Mücken ihr Opfer ausgemacht haben. Schlimmer noch, wenn sich die Plagegeister ins Schlafgemach verirren und uns dort den letzten Nerv rauben. Die Viecher surren übrigens so penetrant, weil die Weibchen damit begattungswillige Männchen anlocken. Damit noch mehr nervige Blutsauger entstehen. Ein Teufelskreis!