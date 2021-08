Gefilmt statt geholfen: „Freunde“ von Ertrunkenem zu Haftstrafen verurteilt

Weiden – Weil sie ihren Freund zunächst betrunken machten und später ungerührt in einem Kanal im bayerischen Weiden ertrinken ließen, sind ein junger Mann und eine junge Frau am Freitag zu fünfeinhalb bzw. viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Weiden sprach die beiden Angeklagten am Freitag nach Angaben eines Gerichtssprechers des Aussetzens mit Todesfolge schuldig.