Volksbefragung in Sautens zum Schwimmbad-Erhalt

Sautens – 331 Unterschriften waren „in kürzester Zeit“ für den Erhalt des Sautner Schwimmbads und die Abhaltung einer Volksbefragung gesammelt. So heißt es von Initiator Christian Hackl.

Genau hier setzen die Kritiker an und erinnern BM Köll an seine Versprechen der vergangenen Jahre. 2016 wollte dieser „das Schwimmbad erhalten“, nachdem sich der Tourismusverband beteiligte, und noch 2019 war zu hören: „Das Sautner Schwimmbad bleibt erhalten. Mit Ötztal Golf und dem Tourismus wird man in Sachen Gemeindesaal einen gangbaren Weg finden.“ Nun, im März 2021, belaufe sich laut Bürgermeister die Sanierung auf 1,5 Millionen und im Juli bereits auf 2,5 Millionen Euro.