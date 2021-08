18-Jähriger stürzte im Zillertal mit Auto 100 Meter ab

Hart –Am Freitag gegen 20.15 Uhr verlor ein 18-jähriger Autofahrer auf einer Gemeindestraße in Hart im Zillertal die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, stürzte etwa 100 Meter weit über einen Hang und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Auto des jungen Deutschen entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt. (TT.com)