Altbau mit neuer Lebensqualität im Bezirk Landeck

Landeck – Einst standen in Silz 80 Objekte leer – Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude. Heute gilt der Ort als Vorzeigedorf für Ortskernrevitalisierung im Oberland: 32 geförderte Projekte wurden realisiert, 53 Wohneinheiten entstanden in alter Bausubstanz. Die Alternative zur Revitalisierung wäre ein Neubau dieser Wohnungen gewesen – mit einem Flächenverbrauch von 22.000 Quadratmetern, was der Größe von drei Fußballfeldern entspricht.