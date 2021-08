Frischzellenkur für die Euregio: Statt Sonntagsreden mehr Bürgeraktivität

Innsbruck – Mit dem EU-Beitritt 1995 erhielt die grenzüberschreitende Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino so etwas wie einen offiziellen Charakter, im Oktober desselben Jahres wurde das gemeinsame Euregio-Büro in Brüssel eröffnet. Seit 2011 ist die Euregio mit ihren historischen Grenzen Tirols vor 1918 eine eigene Rechtspersönlichkeit mit politischen Entscheidungs- oder Regelungsbefugnissen – ein so genannter Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ).

Nach zehn Jahren bekommt sie am Sonntag beim Euregio-Tag in Alpbach einen Reform-Anstrich: Sie soll bürgernäher werden, zugleich wird das Aufgabengebiet erweitert. Und die Euregio kann künftig in den Bereichen, wo Tirol, Südtirol und das Trentino selbst zuständig ist, offiziell gegenüber der EU, Institutionen oder anderen Regionalverbünden auftreten. „Diese Reform stärkt vor allem die demokratischen Elemente in der Europaregion: angefangen bei den Landtagen, die gestärkt werden und so zur Aufwertung der Euregio beitragen, über einen eigenen Gemeindebeirat für Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bis zur Bildung von Bürgerräten. Wir holen damit die Bürgerinnen und Bürger ins Boot, wodurch wir im europäischen Geist weiter zusammenwachsen werden“, ist Euregiopräsident und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zufrieden.

Für Platter stehen die Länder vor großen Herausforderungen, die weder an Staatsgrenzen Halt machen noch vor sozialen Bruchlinien in der Gesellschaft. „Der Klimawandel wird uns und auch künftige Generationen massiv beschäftigen. Je besser und enger wir diesen gemeinsamen Herausforderungen begegnen, zu denen zweifellos auch die Bekämpfung der Pandemie und die illegale Migration gehören, desto größer wird auch der Erfolg in einer Zeit der Transformation sein.“ Der Europaregion werde eine Frischzellenkur verpasst. „Denn sie ist ja kein starres Gebilde, sondern ein lebendiger Organismus, der sich laufend verändert und weiterentwickelt.“ Im Vorjahr wurde die Reform beim Europäischen Forum in Alpbach in Angriff genommen, pünktlich ein Jahr später tritt sie am Sonntag in Kraft, fügt Platter hinzu. Der erste Euregio-Bürger-Rat wird von Jänner bis März 2022 tagen, am 30. September findet der Euregio-Gemeindetag in Hall statt.