Nach Mord in Wörgl: Flüchtiger Verdächtiger fordert freies Geleit

Polizeibeamte sichern unmittelbar nach dem Gewaltverbrechen den Tatort in der Innsbrucker Straße in Wörgl ab.

Innsbruck – Der gewaltsame Tod eines 20-jährigen Afghanen vor genau zwei Jahren in Wörgl beschäftigt noch immer die Innsbrucker Justiz. Denn der Mord ist nach wie vor ungesühnt. Obwohl der mutmaßliche Täter längst identifiziert ist, konnte er noch nicht vor einem Geschworenengericht zur Verantwortung gezogen werden. Der damals in Tirol wohnhafte Tschetschene ist unmittelbar nach dem Mord untergetaucht und seither auf der Flucht. Er wird irgendwo in Osteuropa vermutet.