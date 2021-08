Lokalgäste legten sich mit Security an: Drei Verletzte in Reutte

Reutte – Mit einem Türsteher legten sich in der Nacht auf Samstag zwei uneinsichtige Lokalbesucher in Reutte an. Gegen 1.25 Uhr wollte ein 23-Jähriger mit einem vollen Weißbierglas ins Freie gehen. Der Security bat den Mann, das Glas im Lokal oder das Bier in einen Kunststoffbecher umfüllen zu lassen. Der 23-Jährige wollte das nicht einsehen. Er schlug das Glas ab und ging mit dem Glasfuß auf den Mitarbeiter los.