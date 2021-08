Seat Leon in vierter Generation: Starker Spanier mit mildem Charakter

Inzing – Puh! Der sieht ja richtig schick aus! Diesen oder ähnliche Sätze hörten wir während unserer 14 Testtage im Seat Leon FR öfter. Und wir konnten den staunenden Kollegen und Bekannten nur Recht geben. Die vierte Generation des Seat Leon, die bereits letztes Jahr in die Läden der Autohändler rollte, fällt schon am Parkplatz auf und man kann ihn fast schon als echtes Designerstück bezeichnen. Die flache Motorhaube, die leicht nach hinten abfallende Seitenlinie und das extravagante Heck lassen den Spanier sportlich und elegant zugleich auftreten. Das außergewöhnliche Lichtdesign vor allem am Heck – hier verbindet ein schmales und über die gesamte Breite laufendes LED-Leuchtband die beiden Heckleuchten – unterstreicht diesen Eindruck zusätzlich. Mindestens genauso lässig sind die LED-Spots an den Außenspiegeln, die einen mit einem „Hola“ begrüßen. Sportlich und elegant geht es – nicht zuletzt dank der FR-Ausstattung unseres Testwagens – auch im Innenraum weiter. Man wird von angenehm straffen Polstern in Empfang genommen, die schon beim ersten Kontakt glaubhaft machen, dass sie einen auch bei zügigerer Gangart festhalten werden. Die digitalen Armaturen und die verchromten Dekor-Einlagen passen unserer Meinung nach sehr gut zum Auftritt des Spaniers und der 10 Zoll (25,4 Zentimeter) große Touchscreen des Infotainment-Systems ist ein echter Hingucker. Die grafische Aufmachung ist sehr gelungen und integriert sich perfekt in das Fahrzeug. Der Menüaufbau im App-Design wirkt modern und die Reaktionszeiten sind gut, was wirklich keine Selbstverständlichkeit ist.